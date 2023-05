À la découverte de Moussa Al-Taamari, futur premier Jordanien de l’histoire de la Ligue 1

Alors que la saison 2022-2023 n’a pas encore connu son dénouement, plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà commencé à travailler leurs pistes pour le prochain mercato cet été. D’autres ont même déjà bouclé des arrivées pour l’intersaison, comme le Montpellier HSC. En effet, l’actuel douzième de Ligue 1 a officialisé deux signatures de deux recrues venues respectivement de Suisse et de Belgique : le défenseur central des Espoirs helvètes Bećir Omeragić, en provenance du FC Zürich, et l’ailier international jordanien Moussa Al-Taamari, en fin de contrat du côté de l’OH Louvain. Le MHSC n’était d’ailleurs pas le seul club à convoiter le futur ex-Louvaniste, puisque le FC Nantes était également sur le dossier. Finalement, le principal intéressé a privilégié le sud de la France, un transfert sans frais et intéressant pour la Paillade.

Une arrivée qui marquera quelque peu l’histoire de la Ligue 1, puisqu’en foulant l’une des 20 pelouses de l’Hexagone en août prochain (sauf cataclysme), il deviendrait ainsi le premier footballeur du Royaume hachémite de Jordanie à jouer dans le Championnat de France. Déjà une grande star au pays (52 sélections avec Al-Nashama pour 12 buts), l’attaquant de 25 ans aura tout à prouver pour sa première saison dans un des cinq grands championnats européens, et il le sait. «J’espère que je serai à la hauteur de la nouvelle tâche et que je serai le meilleur ambassadeur du football jordanien dans le championnat français», ajoutant que son arrivée chez les pensionnaires de la Mosson sera «l’étape la plus importante de (sa) carrière de footballeur professionnel», a-t-il expliqué dans des propos récoltés par le Midi Libre.

Passé par la Belgique et Chypre

En plus des Canaris, Moussa Al-Taamari avait également reçu des offres de deuxièmes divisions espagnoles (Levante) et anglaises (Blackburn), mais a finalement décidé de ne traverser qu’une frontière pour découvrir la Ligue 1. Un défi à la hauteur de son vécu et du gallon pris durant son parcours : «mon expérience m’a beaucoup apporté et je la considère comme une réussite sur le plan personnel et professionnel. Malgré le passage par de nombreuses étapes difficiles et frustrantes et les passages sur le banc. Avec de la patience et un travail acharné, je me suis imposé dès la deuxième saison pour être titulaire», poursuit le natif de la capitale Amman, dans les colonnes du Midi Libre. 13 buts et 11 passes décisives à Chypre, et un bilan de 10-9 en Belgique : le joueur formé à Shabab Al-Ordon peut se sublimer un peu plus dans l’Hérault.

Il s’agira bien de son premier exercice dans le top 5 européen, et ce même s’il a déjà connu le ballon rond du Vieux Continent pendant cinq ans entre la Jupiler Pro League, avec Louvain donc, et le championnat chypriote, où il défendait le maillot de l’APOEL Nicosie durant deux saisons. Au sein de l’effectif qu’aura Michel Der Zakarian à sa disposition la saison prochaine, il viendra concurrencer Arnaud Nordin, déjà auteur d’une belle première saison sous le maillot orange et bleu (7 buts et 4 passes décisives). Ailier droit mais gaucher, Moussa Al-Taamari est donc un profil similaire de l’ancien Stéphanois, tous deux capables d’amener du danger en rentrant sur leur pied fort. Néanmoins, le Jordanien peut prendre le jeu à son compte, de quoi apporter une solution supplémentaire pour ouvrir le jeu et soulager le capitaine et habituel meneur de jeu Téji Savanier.