PSG : Kylian Mbappé accueilli chaleureusement à l’entraînement

Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, la tension est tombée d’un cran. Tenue à l’écart du groupe par sa direction en raison d’un conflit de type contractuel, la vedette parisienne a été réintégrée à l’équipe première au terme de "discussions très constructives et positives" entre lui et le club francilien.

Après une mise au ban de plusieurs semaines, l’international français a effectué son retour à l’entraînement au lendemain du nul moribond entre le Champion de France en titre et Lorient (0-0), la veille. À ce titre, le Bondynois a été accueilli chaleureusement par ses coéquipiers ainsi que par le staff parisien. Le principal intéressé, qui a même eu le droit à un bizutage, est apparu détendu et souriant, notamment aux côtés de la nouvelle recrue parisienne, Ousmane Dembélé avec lequel il a l’habitude d’évoluer en équipe de France, et sous les yeux de son président Nasser Al-Khelaïfi.