Manchester City freine désormais sur le dossier Messi !

Une prime de 250 M€, un salaire annuel de 100 M€ brut, trois ans à Manchester City puis deux ans au New York City FC. Voilà comment était présentée l'offre démentielle des propriétaires émiratis du club mancunien et new-yorkais pour Lionel Messi. Depuis une semaine et la lettre recommandée envoyée par le numéro 10 à son club, c'est l'effervescence en Europe. Messi veut quitter le FC Barcelone, c'est un choc, mais une question demeure : qui peut l'accueillir ?

Manchester City a vite fait figure de grand favori puisqu'il dispose non seulement de solides finances mais aussi de Pep Guardiola sur le banc de touche. Plusieurs échos ont ainsi laissé entendre que Messi avait déjà fait son choix et voulait rejoindre son ancien entraîneur en Angleterre. Oui mais voilà, les rêves se heurtent parfois à la réalité économique, même pour des clubs comme Manchester City.

Pep Guardiola dissuade Messi de quitter le Barça !

Le journal Mundo Deportivo expliquent que le club mancunien a quelque peu freiné ces dernières heures, en constatant que la direction du Barça était loin de se laisser malmener. Le club catalan n'imagine pas un instant que son joueur phare pourra partir gratuitement et il entend bien réclamer les 700 M€ de la clause libératoire. À ce tarif-là, c'est évidemment injouable pour Manchester City. Mais même si un accord était établi entre Messi et le Barça pour un transfert à un tarif inférieur (entre 100 et 200 M€), le club anglais lâcherait l'affaire, en raison des sommes monstres qu'il faut débourser pour payer le salaire du joueur.

Voilà qui vient jeter le trouble sur les intentions de Manchester City. Et de son entraîneur Pep Guardiola. En effet, ce dernier a bien eu Lionel Messi au téléphone, mais selon Mundo Deportivo, il lui aurait conseillé de... rester au FC Barcelone pour y terminer sa carrière, alors même que le joueur le sondait sur la possibilité de le rejoindre à City ! Voilà qui peut donner des motifs d'espoirs aux supporters barcelonais.