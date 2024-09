Veretout, Clauss, Mbemba… les confessions de Roberto De Zerbi sur les indésirables de l’OM

Arrivé cet été sur le banc de l’Olympique de Marseille pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi vit des débuts plus que convaincants dans la cité phocéenne. Avec deux victoires et un match nul lors des trois premières journées de Ligue 1, l’ancien technicien de Brighton a d’ores et déjà posé sa patte et peut, aujourd’hui, s’appuyer sur le travail conséquent réalisé par le duo Benatia-Longoria lors du mercato estival. Fort de douze nouvelles recrues - pour treize départs, sans compter les options levées sur Mattéo Guendouzi et Vitinha - l’OM entame ainsi un nouveau cycle.

De Zerbi loue le travail de sa direction…

Questionné sur les investissements réalisés au cours des dernières semaines, lors d’une discussion informelle avec quelques journalistes, le coach italien des Phocéens n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction. «J’ai vécu le mercato de manière active, en étant toujours informé, en lien avec Pablo (Longoria), Medhi (Benatia, conseiller sportif de l’OM), Giovanni (Rossi, directeur sportif). Je suis très content du mercato réalisé aussi bien pour les arrivées que pour les départs. Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses», a tout d’abord reconnu le nouvel homme fort des Olympiens avant de confirmer le nouveau virage pris par la formation marseillaise.

«La situation aujourd’hui est bien différente, avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent représenter un patrimoine pour le club, car beaucoup d’entre eux resteront pendant de nombreuses années à l’OM. Nous avons donc bien œuvré dans l’intérêt du club et de son futur». Outre les nombreuses arrivées officialisées, l’OM a cependant vu son été également marqué par le cas des indésirables. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, Pau Lopez s’est ainsi envolé du côté de Girona alors que Samuel Gigot défend désormais les couleurs de la Lazio. De son côté, Jonathan Clauss est un nouveau joueur de l’OGC Nice, tandis que Jordan Veretout a opté pour l’OL. Une situation qui ne s’est cependant pas décantée pour Chancel Mbemba (toujours à l’OM mais mis à pied, ndlr) ou encore Ulisses Garcia mais largement assumée par RDZ.

… et justifie la gestion des indésirables

«Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : qu’il s’agisse de Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba qui sont tous de très bons joueurs mais l’OM avait besoin d’un changement radical. Ounahi (prêté au Panathinaikos FC avec option d’achat, ndlr) voulait partir aussi, et je le savais dès le début, c’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matches amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine car il est encore sous contrat», reconnaissait ainsi De Zerbi avant de conclure son intervention en donnant quelques nouvelles de Valentin Rongier.

«Rongier est un joueur important de notre effectif, il va bien, il s’entraine bien avec nous. Il ne faut pas oublier qu’il revient d’une longue blessure de huit mois, nous sommes contents qu’il soit disponible et en bonne santé. C’est à lui désormais de démontrer sur le terrain désormais car il y a beaucoup de concurrence mais c’est un joueur important, polyvalent, qui peut évoluer à différents postes et c’est une valeur ajoutée pour nous». Pour rappel, l’Olympique de Marseille tentera de poursuivre sa série d’invincibilité, samedi prochain à domicile, contre l’OGC Nice lors de la quatrième journée de Ligue 1.