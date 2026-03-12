Ça a chauffé entre Vitinha et Enzo Fernandez

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est offert le scalp de Chelsea en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions (5-2). La rencontre a été particulièrement tendue, en témoigne l’incident qui a impliqué Pedro Neto et un ramasseur de balles. Cela est passé presque inaperçu, mais il y a également eu un accrochage entre Vitinha et Enzo Fernandez.

Comme le rapporte Record, images à l’appui, le joueur du PSG a tenté de saluer l’Argentin après le match. Mais Enzo Fernandez, qui a bousculé le Portugais, a eu «un échange de mots houleux» avec lui. Nuno Mendes est d’ailleurs intervenu pour mettre fin à cet accrochage entre l’ex de Porto et l’ancien de Benfica.