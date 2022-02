Borussia Dortmund : Erling Haaland de retour à l'entraînement

La suite après cette publicité

Bonne nouvelle pour les Marsupiaux ! Blessé depuis le 22 janvier dernier, Erling Haaland (21 ans) a fait, ce lundi, son retour à l'entraînement avec la réserve du Borussia Dortmund. Une séance complète pour celui qui avait manqué les quatre dernières rencontres en raison de problèmes musculaires et un retour important pour la formation dirigée par Marco Rose, qui s'apprête à jouer son avenir européen ce jeudi face aux Glasgow Rangers en barrage de la Ligue Europa.

Battu 4-2 lors du match aller, le Borussia Dortmund pourrait donc compter sur son prodige norvégien pour renverser une situation plus que compromise. Reste désormais à connaître l'état de forme de l'attaquant norvégien qui n'a plus joué depuis le 22 janvier et une victoire des siens sur la pelouse d’Hoffenheim (2-3). Déjà éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en octobre et septembre derniers en raison de problèmes à la hanche, Haaland est de retour.