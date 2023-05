Chelsea : Franck Lampard a poussé pour recruter Haaland

Cette saison, le monde du football ne peut que s’incliner face aux performances d’Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City écrase tout sur son passage et ne laisse que des miettes à ses adversaires. Depuis son arrivée en Angleterre, le géant norvégien a inscrit 52 buts et délivré 8 passes décisives en 49 matches. De quoi faire saliver les concurrents. Et ce vendredi, en conférence de presse, Franck Lampard a révélé avoir poussé pour recruter l’attaquant de 22 ans il y a 2 ans au moment de son premier passage chez les Blues.

« J’ai beaucoup de respect pour Erling Haaland en tant que joueur. C’est un joueur que j’ai essayé de faire venir à Chelsea la première fois que j’ai été ici, et j’étais vraiment désireux de le faire venir. Il est évident que cela ne pouvait pas se faire, mais son niveau à ce moment-là était également très clair. Donc respect à lui, j’aime voir des joueurs de ce niveau, j’aime voir des joueurs avec cette personnalité et cette faim de jouer afin d’être le meilleur, ce qu’il a prouvé. »

