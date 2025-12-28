Gros coup dur pour l’AS Roma et Lorenzo Pellegrini

La Roma doit se passer de Lorenzo Pellegrini pour plusieurs semaines. Selon Sky Italia, le milieu de terrain s’était arrêté lors d’un entraînement le 24 décembre à Trigoria en raison d’un problème musculaire. Les examens ont révélé une lésion de second degré au biceps fémoral gauche, avec un retour estimé entre trois et quatre semaines. Il s’agit du premier souci musculaire de la saison pour Pellegrini, qui avait déjà été contraint à un arrêt au printemps dernier suite à une intervention chirurgicale sur le muscle droit fémoral. Contre le Genoa, il pourrait être remplacé sur le terrain par Paulo Dybala, ou par Stephan El Shaarawy si l’Argentin devait évoluer plus avancé.

Pellegrini manquera au minimum les rencontres contre Genoa, Atalanta, Lecce et Sassuolo en Serie A, ainsi que le huitième de finale aller de la Coupe d’Italie contre le Torino, et le match de Ligue Europa face à Stuttgart le 22 janvier. Son retour effectif pourrait être envisagé juste avant le choc contre l’AC Milan.