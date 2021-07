Tottenham : Harry Kane manquera le début de la saison

La suite après cette publicité

Tottenham ou Manchester City ? Depuis plusieurs semaines, les spéculations pullulent sur l'avenir de l'international anglais Harry Kane. Le capitaine des Three Lions ne devrait pas débuter la prochaine saison de Premier League, qui débutera le 13 août prochain. En effet, selon The Athletic, le joueur de 27 ans est actuellement en vacances - après une finale d'Euro perdue contre l'Italie - et ne devrait pas revenir dans les prochains jours, quel que soit le club pour lequel il jouera.

A la recherche d'un nouvel attaquant après le départ de Sergio Agüero (FC Barcelone), Manchester City ne lâcherait pas le buteur des Spurs depuis quelques jours, la direction émirati aurait déjà envoyé une offre de 100 millions de livres sterling (117M€), mais le président de Tottenham Daniel Levy attendrait un montant plus élevé : selon le média anglais, une offre aux alentours de 160 millions de livres (187M€) serait suffisante pour laisser partir sa superstar. On retrouvera ce duel Tottenham-City également sur les terrains lors de la première journée (15.08, 17h30).