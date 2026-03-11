OM : l’opération est confirmée pour Nayef Aguerd

Comme nous vous l’annoncions hier en exclusivité, le défenseur marocain Nayef Aguerd a demandé à se faire opérer d’une hernie sportive, un problème similaire à la pubalgie qui touche l’aine. Le club phocéen a publié un communiqué dans lequel il est écrit que l’arrière garde subira une intervention chirurgicale le 12 mars 2026 pour traiter une pubalgie persistante. En effet, cette opération a été jugée nécessaire en interne, afin de permettre une guérison complète et un retour optimal sur les terrains au printemps.

Après l’intervention, Aguerd entamera une rééducation suivie et encadrée par le staff médical de l’OM. Le club assure également un accompagnement complet pendant toute sa convalescence, ce qui va lui permettre de rechausser les crampons dès que possible. Si la troupe de Habib Beye commence petit à petit à se montrer conquérante en championnat (3e), l’équipe marseillaise reste certaine que le Marocain manquera en défense. Pour cela, son retour sera très attendu par le club pour le sprint final de la fin de saison.