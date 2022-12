Belgique : Vincent Kompany rend hommage à Eden Hazard et Roberto Martinez

La suite après cette publicité

Après le retentissant échec belge de la Coupe du Monde, Eden Hazard (126 sélections, 33 buts) et Roberto Martinez, le sélectionneur, ont annoncé leur départ de la sélection des Diables Rouges. Une véritable page qui se tourne à laquelle a souhaité rendre un dernier hommage Vincent Kompany, ancien défenseur et capitaine de l'équipe nationale (89 sélections).

« La fin de quelque chose de spécial. À deux personnes vraiment incroyables, merci pour les moments et les nombreux souvenirs incroyables. Il reste sans doute encore beaucoup de pages à écrire, mais cela a été un honneur de faire partie de ce chapitre », s'est ainsi exprimé l'actuel coach de Burnley.

The end of something special. To two genuinely amazing people, thank you for the moments and the many incredible memories. No doubt there are still plenty of pages to be written but it has been an honour to be a part of this chapter. 👊🏾 pic.twitter.com/gPkmiwO8g8