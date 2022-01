Crystal Palace fonce sur Donny van de Beek

La suite après cette publicité

Malgré l'arrivée de Ralf Rangnick, Donny van de Beek (24 ans) n'y arrive pas avec Manchester United. Utilisé 14 fois pour 1 but, le milieu offensif néerlandais n'a pas disputé plus de 5 minutes dans un match de Premier League depuis le 20 novembre dernier et une défaite 4-1 contre Watford sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer. Clairement pas prévu dans l'équation, l'ancien de l'Ajax Amsterdam pourrait partir cet hiver pour gagner du temps de jeu.

Ainsi, selon Sky Sports, Crystal Palace est fortement intéressé par le joueur. Les Eagles qui sont treizièmes de Premier League et aimerait proposer un prêt. Le but est de profiter de l'apport du Néerlandais pour aider des jeunes talents comme Connor Gallagher, Eberechi Eze ou encore Michael Olise. Donny van de Beek veut de son côté retrouver un club pour revenir en sélection des Pays-Bas. Après avoir refusé Newcastle, l'ancien de l'Ajax Amsterdam va devoir juger l'approche de ce nouveau prétendant.