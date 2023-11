Real Madrid : la réponse cash d’Ancelotti à Piqué

Dernièrement, Gerard Piqué s’était permis une sortie médiatique musclée sur le Real Madrid. « Ils ont beaucoup gagné, mais nous, notre façon d’être exigeant envers nous-mêmes quand on gagne restera dans les mémoires pour toujours. Eux quand ils gagnent, c’est juste un titre en plus. L’Europe se rappelle du Barça de Guardiola comme une des meilleures équipes de l’histoire récente. On gagne peut-être moins, mais quand on le fait, les gens s’en rappellent. La dernière Ligue des Champions du Real Madrid, personne ne s’en souviendra »

Ce soir, la Casa Blanca a facilement battu Braga au Bernabéu (3-0) et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition. À l’issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a été interrogé sur les propos de l’ex-Blaugrana. L’occasion pour l’Italien de le renvoyer dans les cordes. « Piqué vit dans son monde, qui n’est pas celui du madridisme, et aucun madridista ne pourra oublier le quatorzième (sacre). Il s’en souviendra jusqu’à la fin de sa vie », a-t-il confié.