La réaction joyeuse de Maxence Caqueret après la première victoire de l’OL

C’est un jour qui restera gravé pour le reste de la saison de l’OL. En grande difficulté depuis le début de saison, les Gones, bons derniers de Ligue 1, ont donc attendu la 12e journée pour s’imposer pour la première fois depuis le début de cet exercice (0-1). Contre Rennes, les hommes de Fabio Grosso ont profité de l’expulsion précoce de Guela Doué (4e) et un but de la recrue estivale Jake O’Brien pour l’emporter en Bretagne. Euphoriques, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont alors passé beaucoup de temps avec leurs supporters pour célébrer ce succès précieux au coup de sifflet final.

Interrogé par Canal+ à l’issue de la rencontre, le milieu de terrain a fait part de son soulagement en se présentant avec un sourire juvénile : «On attendait cette victoire avec impatience. Aujourd’hui, on est très content. Ca a été très dur même en supériorité numérique. On a su marquer ce but qui nous permet de l’emporter. Je pense que c’est une victoire qui va nous faire du bien. Il faut remercier les supporters qui sont venus là. Maintenant, on espère enchaîner avec d’autres victoires. Gagner avant une trêve internationale, c’est toujours bien. On va pouvoir travailler plus sereinement et c’est toujours mieux de travailler dans ces conditions. Aujourd’hui on va savourer cette victoire car on est très heureux.»