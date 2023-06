Man Utd : Mason Greenwood est dans le groupe pour la saison prochaine

Ce vendredi, Manchester United a fait un point sur les joueurs qui ne seront pas retenus. Parmi eux, il y a Phil Jones ou Axel Tuanzebe. En revanche, David De Gea, en fin de contrat, discute prolongation. Les Mancuniens ont aussi profité de l’occasion pour dévoiler le groupe des joueurs qui seront a priori dans le groupe professionnel.

Parmi eux, on retrouve un certain Mason Greenwood. Alors qu’on évoquait un départ pour le joueur qui a eu de gros problèmes judiciaires, il est bien présent dans la liste pour le moment. Il reste à savoir s’il y restera de manière définitive.

📋 Confirmation of our official retained list, which has been submitted to the @PremierLeague.#MUFC || #PL