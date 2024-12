Aston Villa : le cas Boubacar Kamara affole tout le monde

«Boubacar Kamara est la réponse d’Aston Villa à Rodri.» Hier, le Telegraph a publié un long article consacré à l’international tricolore. Un joueur qui a su se faire une place de choix chez les Villans depuis son arrivée libre en provenance de l’Olympique de Marseille à l’été 2022. Les supporters d’Aston Villa ne souviennent pas avec tendresse du bref mandat de Steven Gerrard comme manager, mais ils ne doutent pas qu’ils héritent de ce mandat de Boubacar Kamara…, a d’ailleurs tenu à rendre à Gerrard ce qui appartient à Gerrard. En effet, c’est le technicien anglais, en personne, qui avait convaincu le natif de Marseille de rejoindre Birmingham. Il n’avait pas hésité à aller le rencontrer dans la cité phocéenne pour lui exposer son projet et ses plans pour lui.

La suite après cette publicité

Des mots et une vision qui avaient convaincu le principal intéressé, qui a filé en Angletere avec femme et enfants. Et si Steven Gerrard n’est plus là aujourd’hui (il entraîne Al-Ettifaq, ndlr), Aston Villa peut encore compter sur le Français âgé de 25 ans. Lors de sa première saison, il a participé à 26 rencontres toutes compétitions confondues (1 assist). Il faut rappeler qu’il a été absent durant 46 jours entre septembre et octobre 2022 en raison d’une blessure au genou (9 matches manqués, ndlr). Bien qu’il soit revenu assez rapidement, il n’avait pas été sélectionné pour participer à la Coupe du monde au Qatar. Deux ans plus tard, le footballeur né en 99 a malheureusement dû faire une croix sur l’Euro en Allemagne.

Un come-back réussi

En effet, il a été touché au genou le 11 février dernier lors de la rencontre face à Manchester United. Très inquiets, les Villans avaient confirmé la mauvaise nouvelle via un communiqué médical. «Aston Villa peut confirmer que Boubacar Kamara a subi une importante blessure aux ligaments du genou. Le milieu de terrain a été blessé lors du match d’hier contre Manchester United et a ensuite subi un scanner ce matin. L’état de Kamara sera réexaminé, avant une nouvelle consultation avec un spécialiste du genou.» Un coup dur pour le joueur, qui s’est rapidement plongé dans le travail. Il a ainsi réalisé sa rééducation entre l’Angleterre, Dubai (trois mois) et Clairefontaine. Et depuis quelques semaines, il a enfin pu retrouver les pelouses.

La suite après cette publicité

Sur le banc face à Fulham le 19 octobre, il a joué ses premières minutes depuis 8 mois le 5 octobre dernier avec les U21 d’Aston Villa face à Newcastle. Il avait passé 45 minutes sur le terrain. Puis, il a refoulé le pré avec le groupe pro le 22 octobre à l’occasion de la rencontre face à Bologne en Ligue des champions. Il était entré en jeu 12 minutes. Prudent avec son joueur, Unai Emery lui a donné un peu plus de temps de jeu au fur et à mesure. Il l’a titularisé pour la première fois contre Bruges en C1 le 6 novembre dernier. Au total, le polyvalent milieu de terrain a pris part à 11 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec l’équipe fanion de son club. Dans le détail, il est apparu 6 fois en Premier League, 1 fois en Carabao Cup et 4 fois en Ligue des champions.

Emery le trouve encore plus fort qu’avant sa blessure

Sa dernière apparition date d’hier soir. Il a été titulaire lors du match face à Leipzig, remporté 3 à 2. Un match où il a de nouveau livré une prestation solide. «Monstrueux» selon les fans des Villans, qui le trouvent «encore plus fort qu’avant», il a été encensé par la presse. Le Birmingham Mail a écrit à son sujet : Kamara joue un rôle essentiel dans l’équipe. «Sans lui, Villa manque de mordant au milieu de terrain et d’un joueur capable d’éteindre autant de feux qu’il le fait en 90 minutes. Le Français a frappé depuis le bord de la surface à la 50e minute, mais il a manqué de conviction dans sa frappe.» Précieux pour les siens, ce joueur de l’ombre brille. Une bonne chose pour Unai Emery, qui en a dit le plus grand bien avant la rencontre.

La suite après cette publicité

«Kamara est un joueur très important, il nous apporte beaucoup d’équilibre. Tactiquement, il est très intelligent et sa capacité à garder la possession ou à couvrir quand on attaque peut nous aider. Quand nous sommes arrivés ici il y a deux ans, son parcours était fantastique et il s’est blessé. Cette saison, il commence à jouer avec un niveau qu’avant sa blessure. Pour l’équipe et pour les joueurs, lorsque nous avons dû recruter un joueur comme Onana cet été, c’est parce que nous avons perdu beaucoup d’équilibre lorsque nous avons perdu Kamara. Maintenant, avec Kamara, Barkley, Onana et Tielemans et parfois John McGinn qui joue là-bas, nous avons de très bons milieux de terrain qui nous maintiennent au niveau dont nous avons besoin et Kamara est l’un de ces joueurs.»

Le "Rodri d’Aston Villa"

De son côté, le joueur n’a pas tiré la couverture à lui, comme à son habitude. «Quand tu reviens avec l’équipe, c’est difficile parce que tu n’as pas une bonne préparation (estivale, ndlr). Après huit mois, mon corps avait besoin de quelques semaines d’adaptation. Maintenant, je me sens bien. Je profite et j’espère pouvoir continuer comme ça.» En Angleterre, la presse ne tarit pas d’éloges à son sujet. Pour le Telegraph, «le milieu de terrain défensif est devenu l’homme clé d’Unai Emery.» Journaliste pour le média anglais, John Percy a ajouté à son sujet. «Boubacar Kamara est l’équivalent de Rodri à Manchester City pour Aston Villa. Sans doute le joueur le plus important et le plus sous-estimé de Villa, Kamara est absolument essentiel pour Unai Emery. Il apporte à Villa.»

La suite après cette publicité

Comme à Manchester City, où l’équipe est différente avec ou sans Rodri, Aston Villa montre un visage différent avec ou sans le Frenchy. Les chiffres ne disent pas tout. Mais dans ce cas-ci, ils permettent d’un peu mieux comprendre le rôle et le poids d’un tel joueur. Le Birmingham Mail rappelle que sans lui, «Villa a encaissé deux buts ou plus dans huit des 14 matches de championnat qu’il a manqués la saison dernière.» Son retour en forme est donc une très bonne nouvelle pour les Villans. Mais c’est aussi une excellente chose pour l’équipe de France. Si la concurrence est rude dans l’entrejeu, Kamara a toujours été apprécié par Didier Deschamps. Si le prochain rassemblement est encore loin, nul doute qu’il doit suivre de près Boubacar Kamara, qui espère écrire son histoire chez les Bleus.