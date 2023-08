PSG : l’avis polémique du CUP sur les cas Verratti et Mbappé

La suite après cette publicité

Une page se tourne à Paris, et l’ère Luis Enrique commence. Neymar et Messi ont pris la porte, et Marco Verratti devrait être le suivant, lui qui devrait rebondir du côté d’Al-Arabi au Qatar. Un départ qui rend heureux certains supporters parisiens, comme Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris. Il l’a ainsi fait savoir à l’antenne de RMC Sport.

« On est totalement content des départs de Neymar, Messi et Verratti. Ils font partie d’une période qui n’a pas marché ou le marketing a été mis en avant. Il n’y a pas de haine, il fallait qu’ils partent. On se félicite du recrutement, il y a un style de jeu, des joueurs qui ont envie. On a des joueurs qui viennent nous saluer à la fin du match », a-t-il ainsi lancé, avant d’embrayer sur Mbappé : « au final Mbappe reste, il respecte le club, il est performant. Je ne vois pas pourquoi on le sifflerait. Il est de région parisienne ». Le message est passé.