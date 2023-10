AC Milan : la folle soirée d’Olivier Giroud !

La suite après cette publicité

Olivier Giroud est un grand attaquant mais pas que… Après le carton rouge reçu par Mike Maignan pour une sortie manquée dans les dernières minutes du match de Serie A entre le Genoa et l’AC Milan (0-1), samedi soir, l’international français (125 sélections, 54 buts) s’est testé au poste de gardien de but. Une expérience plus que concluante pour l’avant-centre de 37 ans, qui s’était porté volontaire alors que Stefano Pioli, le coach des Rossoneri, avait effectué tous ses changements. «On a d’abord pensé à Christian Pulisic, mais ce n’était pas notre meilleure option en raison de sa taille (1,78 m). Olivier (1m93) s’est imposé comme la bonne solution et il a fait un bon boulot. Ce qu’il a fait, c’est l’incarnation de notre état d’esprit, de notre mentalité, d’un groupe qui veut toujours donner son maximum», justifiait d’ailleurs le technicien italien en conférence de presse.

Un choix payant pour le club milanais puisque le natif de Chambéry a profité de l’occasion pour enfiler le costume de sauveur au bout du temps additionnel. Alors que son équipe menait d’un petit but, Giroud s’est ainsi distingué par une double intervention décisive. D’abord en plongeant le poing en avant devant le Roumain George Puscas, puis en s’emparant du ballon, juste devant un autre joueur du Genoa, prêt à reprendre le cuir. «J’ai presque réussi un arrêt digne d’un gardien», confiait d’ailleurs l’intéressé au micro de DAZN avant de revenir sur cette folle soirée. «J’ai pris mon courage à deux mains, je me suis jeté sur le ballon sans savoir ce qui allait se passer. Je n’ai jamais pensé vivre ce genre d’émotion de ce côté-ci du terrain. Quand j’étais petit, j’aimais bien jouer gardien».

Une prolongation en vue ?

Un dénouement heureux pour Olivier Giroud, permettant par ailleurs à l’AC Milan de prendre la tête de la Serie A avec deux longueurs d’avance sur l’Inter Milan, son grand rival. Une nouvelle soirée marquante pour l’ancien buteur du Montpellier HSC, plus que jamais précieux dans cet effectif milanais. Pour rappel, l’attaquant des Bleus est actuellement en négociations avec ses dirigeants pour prolonger l’aventure en terres milanaises. «Une prolongation ? Nous y réfléchirons en juin, pour l’instant je veux faire de mon mieux pour Milan. Je ne prévois rien mais je me sens bien ici, et je suis heureux depuis le premier jour», lançait dans cette optique le gaucher d’1m92 quant à son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Giroud discuterait, à ce titre, d’un nouveau bail jusqu’en 2025 comme l’indiquait dernièrement la Gazetta dello Sport. Le journal au papier rose précisait, également, qu’il pourrait se voir confier un rôle de "supersub" si les Milanais venaient à recruter un nouvel attaquant. Une trajectoire et une longévité rappelant un certain Zlatan Ibrahimović. En attendant et avant de défier la Juventus, le 22 octobre prochain dans le cadre de la 9e journée, Olivier Giroud continue de faire les beaux jours des Rossoneri. Nul doute que cette nouvelle soirée confortera les dirigeants milanais dans leur choix de poursuivre l’aventure à ses côtés…