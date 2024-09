Turquie, Real Madrid : nouvelles rassurantes pour Arda Güler

Plus de peur que de mal ? Frappé de plein fouet par le virus FIFA dans la mesure où de nombreux cadres ont rejoint l’infirmerie en raison de l’enchaînement des rencontres et du manque de fraîcheur, le Real Madrid a tremblé pas plus tard qu’hier en apprenant la sortie sur blessure d’Arda Güler. Touché au niveau du mollet avec la Turquie face aux Pays de Galles à l’occasion de la première journée de la Ligue des Nations, la pépite de 19 ans a été contraint de céder sa place en fin de partie à Irfan Can Kahveci.

La suite après cette publicité

Dès lors, l’état de santé de l’ailier merengue a suscité de vives inquiétudes en Turquie ainsi que dans la capitale espagnole. Mais selon Marca, les examens médicaux complémentaires réalisés par l’ancien crack du Fenerbahçe ont révélé que le principal concerné ne souffrait que d’un simple coup et pourrait même être opérationnel pour le prochain match de sa sélection face à l’Islande, lundi. Un profond soulagement pour le Real Madrid.