Lucien Agoumé est sur la short-list d’Arsenal

Arsenal aime le made in France. Durant des années, les Gunners ont régulièrement pioché dans l’Hexagone, sous l’impulsion d’Arsène Wenger. Malgré son départ, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont continué à recruter des footballeurs tricolores ou des éléments étrangers évoluant dans notre chère Ligue 1. Dans l’effectif actuel, Mikel Arteta compte notamment sur l’international français, William Saliba. Mais les Anglais pourraient gonfler leurs rangs avec un autre joueur tricolore, à savoir Lucien Agoumé. Selon nos informations, les Gunners apprécient beaucoup le profil du milieu de terrain. Un élément qui s’est révélé sous le maillot du FC Sochaux-Montbéliard. Là-bas, il a gravi tous les échelons au sein des catégories jeunes entre 2014 et 2018 avant de faire ses premiers pas chez les professionnels en Ligue 2 (17 rencontres jouées).

Il avait d’ailleurs crevé l’écran et impressionné tout le monde. Pas étonnant donc que le FC Barcelone, l’OL, l’AS Monaco, l’ASSE et le RB Leipzig se pressent à ses pieds. Mais c’est finalement l’Inter Milan qui a doublé tout le monde pour le recruter en juillet 2019. Le tout pour 4,5 M€ (hors bonus). Jeune espoir tricolore, puisqu’il était âgé de 17 ans à l’époque de l’annonce de son transfert, Agoumé a appris en Lombardie. Mais il n’a pas eu beaucoup d’opportunités pour exprimer son talent puisqu’il n’a joué que 4 rencontres avec les Nerazzurri sur plusieurs saisons. Pour lui permettre d’engranger du temps de jeu, l’Inter l’a prêté à La Spezia, à Brest, à Troyes et à Séville. Un club qui était en concurrence il y a un an avec l’Olympique de Marseille pour l’accueillir. Mais finalement, les Andalous avaient eu le dernier mot et le milieu âgé de 22 ans s’était engagé pour six mois sous la forme d’un prêt avec option d’achat avant de signer de façon définitive.

Arsenal a coché son nom

«Le milieu de terrain revient à Nervión, mais cette fois sous contrat jusqu’en juin 2028. Le Séville FC et l’Inter Milan ont trouvé un accord pour le transfert du milieu franco-camerounais de 21 ans Lucien Jefferson Agoumé. Le footballeur né à Yaoundé, qui était précisément la première recrue hivernale de l’année dernière, rejoint à nouveau les rangs de l’équipe rouge et blanche après avoir disputé 13 matches la saison dernière répartis entre 12 de LALIGA et un de la Coupe du Roi. Après son bon travail dans la seconde moitié de la campagne 2023/24, le milieu de terrain signe pour quatre saisons, jusqu’en juin 2028, devenant ainsi le sixième ajout du mercato actuel», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Motivé après avoir retrouvé de la stabilité à la suite de plusieurs prêts, l’international U21 tricolore a participé à 18 matches toutes compétitions confondues, dont 13 dans la peau d’un titulaire.

Dans le détail, il a été utilisé à 16 reprises en Liga et 2 fois en Coupe du Roi. Le tout, pour un temps de jeu total de 1127 minutes. Ses prestations ainsi que ses qualités et son potentiel ont tapé dans l’œil d’un gros club, qui a inscrit son nom sur la liste des joueurs à suivre dans l’entrejeu. Selon nos informations, Arsenal s’intéresse à son profil. Les Gunners pourraient d’ailleurs profiter du fait que son agent soit le même que celui de William Saliba pour avancer leurs pions. Mais pour le moment, le stade du simple intérêt n’a pas encore été dépassé. En effet, Arsenal n’a pas encore remplacé son directeur sportif, Edu, et il est donc compliqué d’avancer concrètement sur ce dossier à l’heure actuelle même si le joueur plaît. Lucien Agoumé, dont la valeur marchande actuelle est estimée à 6 M€ selon le site spécialisé transfermarkt, continue tranquillement son bonhomme de chemin, lui qui sait très bien gérer les sollicitations et les mercatos animés.