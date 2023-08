West Ham - Chelsea : les compositions officielles

La deuxième journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un joli derby de Londres entre West Ham et Chelsea. A domicile, les Hammers s’articulent dans un 4-3-3 avec Alphonse Areola dans les cages derrière Vladimir Coufal, Kurt Zouma, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. James Ward-Prowse et Lucas Paqueta épaulent la sentinelle Tomas Soucek. Enfin, Jarrod Bowen et Saïd Benrahma soutiennent en attaque Michail Antonio.

De son côté, Chelsea s’organise dans un 3-5-2 avec Robert Sanchez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Malo Gusto, Thiago Silva, Levi Colwill, Axel Disasi et Ben Chilwell. Carney Chukwuemeka, Enzo Fernandez et Conor Gallagher se retrouvent dans l’entrejeu. Placé en pointe, Nicolas Jackson est accompagné par Raheem Sterling.

Les compositions

West Ham : Areola - Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson - Ward-Prowse, Soucek, Paqueta - Bowen, Antonio, Benrahma

Chelsea : Sanchez - Thiago Silva, Colwill, Disasi - Gusto, Chukwuemeka, Fernandez, Gallagher, Chilwell - Sterling, Jackson