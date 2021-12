PSG : beaucoup de tension entre les joueurs et des problèmes de comportement en interne !

La suite après cette publicité

On peut le dire, au niveau sportif, tout se passe plutôt bien à Paris. Du moins, au niveau des résultats. Les troupes de Mauricio Pochettino règnent en maître sur la Ligue 1 et sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où elles semblent clairement en mesure de faire jeu égal avec le Real Madrid, au point que certains en Espagne voient même les Parisiens comme favoris. Même si le jeu mis en place par le coach argentin ne plaît pas à tous les supporters, les résultats sont donc au rendez-vous.

Mais en coulisses, tout est bien moins reluisant selon le quotidien L'Equipe. Le quotidien sportif dévoile ainsi de nombreuses anecdotes sur la première partie de saison parisienne. On apprend notamment que Neymar n'a pas toujours eu un comportement exemplaire, notamment en début d'automne, lorsqu'il est arrivé très en retard à un rendez-vous fixé par le club pour des ateliers avec des sponsors du club. Fous de rage, les dirigeants ont voulu frapper fort en le sanctionnant, mais se sont ravisés, craignant que ça fuite dans la presse.

Pochettino et Leonardo ne sanctionnent pas

Un certain laxisme qui a agacé plus d'un coéquipier du Brésilien. Les joueurs parisiens ont aussi assisté à d'autres scènes similaires, avec deux joueurs sud-américains de l'effectif (les noms ne sont pas cités) qui avaient refusé de s'entraîner, sans même l'accord du staff, après une nuit un peu agitée. De même pour le fameux sacre du Ballon d'Or de Lionel Messi, quand l'ancien du Barça et Paredes ne se sont pas entraînés le lendemain, prétextant une gastro-entérite. Certains membres du vestiaire n'auraient pas apprécié, et considèrent que Pochettino ou Leonardo ne savent pas serrer la vis quand il le faut.

Les soucis de Mauro Icardi avec sa compagne Wanda Nara ont aussi fait parler, alors qu'une tension commencerait à naître entre Donnarumma et Navas. Et s'il y a un joueur marqué par tous ces soucis, c'est Presnel Kimpembe, qui voit comment les clans et les privilèges s'instaurent, sans que ses dirigeants n'interviennent. Du coup, le défenseur tricolore s'interroge sur son avenir, lui dont le contrat expire en 2024. Il penserait notamment très fort à la Premier League. Des révélations assez étonnantes donc, puisque le PSG ne laisse visiblement rien transparaître. Si tout se passe bien et que les Parisiens font un bon parcours en Europe, on peut imaginer que tout sera vite oublié. Mais en cas d'échec, tout pourrait remonter à la surface...