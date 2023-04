Real Madrid : une porte de sortie en or s’offre à Aurélien Tchouameni

Aurélien Tchouameni, c’est quoi le problème ? Performant sous le maillot tricolore lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le milieu de terrain des Bleus (22 sélections, 2 buts) connaît une période bien plus délicate du côté de Madrid. Titulaire indiscutable en début de saison, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco voit, en effet, son temps de jeu diminuer et la concurrence lui passer devant. De retour dans le onze de Carlo Ancelotti lors des deux dernières rencontres de Liga, l’ancien Monégasque a, certes, livré une prestation globalement cohérente face aux Groguets (2-3) mais son avenir reste, malgré tout, discuté.

«Je suis confiant, je sais ce que je peux faire. Il peut y avoir des moments difficiles dans la carrière d’un athlète, et c’est la première fois que ça m’arrive — mais j’apprends encore. Il y a beaucoup de concurrence au Real et il faut être bon pour jouer», reconnaissait, à ce titre, l’intéressé au cours du mois de mars. Pour autant, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux ne semble plus faire l’unanimité chez les Merengues. Souffrant de la concurrence, à l’image de la très belle montée en puissance d’Eduardo Camavinga, Tchouameni est loin d’avoir sa place de titulaire assurée pour le quart de finale aller contre Chelsea, mercredi prochain.

Aurélien Tchouameni vers la Premier League ?

Au regard des choix effectués par le Mister face à Villarreal - l’Italien a décidé de préserver Luka Modric, Federico Valverde, auteur d’un incroyable coup de sang, ou encore Eduardo Camavinga - le natif de Rouen pourrait, en effet, débuter sur le banc face aux Blues. Une chose est sûre, la situation sportive et le rendement de Tchouameni suscitent de nombreuses interrogations pour le board madrilène. Au point d’envisager un départ ? Selon les dernières informations d’El Nacional, l’idée est bel et bien en train de mûrir dans les bureaux merengues. Si les hautes sphères de la Casa Blanca n’accepteront aucune offre en dessous de 70 millions d’euros, une première proposition pourrait bien arriver sur la table des Madrilènes.

En effet, le journal vénézuélien indique, ce dimanche, que Liverpool est très intéressé par le milieu de terrain de 23 ans. Dans cette optique, les Reds seraient prêts à adresser une première offre de 80 millions d’euros pour s’attacher les services du Français. Un montant supérieur aux attentes actuelles des dirigeants madrilènes. De quoi faire pencher la balance en faveur des pensionnaires d’Anfield ? Une chose est sûre, un tel renfort serait une première étape importante dans la reconstruction envisagée par les hommes de Jürgen Klopp, seulement huitièmes de Premier League.