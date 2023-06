Le Borussia Mönchengladbach se sépare de Daniel Farke

Dixième de Bundesliga cette saison, le Borussia Mönchengladbach a décidé, ce vendredi, de limoger son entraîneur, Daniel Farke. Arrivé l’été dernier, le technicien de 46 ans n’est jamais parvenu à insuffler un vent nouveau chez les Poulains (12 victoires, 10 nuls et 14 défaites cette saison), qui terminent la saison 2022-23 de Bundesliga à la 10e place.

«Le Borussia et Daniel Farke mettent fin à leur collaboration. Une analyse conjointe et détaillée de la saison a amené les deux parties à cette décision. Outre Daniel Farke, ses entraîneurs adjoints Edmund Riemer, Christopher John et Chris Domogalla quitteront également le club», précise le communiqué du club allemand.

