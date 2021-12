PL : Brighton se relance contre Brentford

En clôture de ce Boxing Day, Brighton (13e, 20 pts) accueillait Brentford (11e, 20 pts) ce dimanche à 21 heures pour le compte de la 19ème journée de Premier League. Une rencontre de milieu de tableau à l'Amex Stadium où les Seagulls se devaient de relever la tête, eux qui n'avaient plus trouvé le chemin de la victoire depuis le 19 septembre contre Leicester (2-1). En face, les Bees, récents vainqueurs de Watford (2-1), voulaient se relancer après une défaite contre Chelsea (0-2) lors de la dernière journée. Une rencontre que les locaux appréhendaient de la meilleure des manières. Globalement dominateurs au cours de la première demi-heure, les hommes de Graham Potter étaient logiquement récompensés par l'intermédiaire de Trossard, auteur de l'ouverture du score (1-0, 34e).

La suite après cette publicité

Et que dire du but du break signé Maupay. Servi à l'entrée de la surface, l'attaquant français enchaînait d'une merveille de frappe qui venait se loger dans la lucarne de Fernandez (2-0, 42e). Forts de deux buts d'avance, les Seagulls gardaient une emprise collective certaine au retour des vestiaires mais se faisaient tout de même une énorme frayeur à l'heure de jeu. Seul au 25 mètres, Baptiste armait une lourde frappe que Sanchez repoussait, de façon peu académique mais efficacement (60e). Sur le corner suivant, le portier de Brighton se montrait une nouvelle fois décisif sur une tête de Pinnock (61e). Malgré ces deux occasions franches, Brighton conservait son avantage pour s'imposer assez logiquement et réintégrer la première partie de tableau. Neuvièmes, les Seagulls iront défier Chelsea mercredi prochain. De son côté, Brentford, qui accueillera Manchester City lors de la prochaine journée, chute à la 13ème place.

Les compositions au coup d'envoi

Le XI de Brighton

Le XI de Brentford