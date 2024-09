Brentford : gros coup dur pour Yoane Wissa

En ce début de saison, il est l’une des armes létales de Brentford. Passé par Lorient, Yoane Wissa s’éclate de l’autre côté de la Manche. Parfaitement dans les plans de Thomas Frank, son coach chez les Bees, l’ailier gauche de 28 ans compile 3 buts et 1 passe décisive en 5 rencontres depuis le début de la saison. Problème, buteur en quelques secondes contre Manchester City ce samedi, l’international de la RD Congo (27 capes, 5 buts) a dû céder sa place sur blessure peu avant la mi-temps.

Ce lundi, le club londonien et son entraîneur ont donné des nouvelles peu rassurantes sur l’état physique de son attaquant : «La blessure de Wissa n’est pas une bonne nouvelle. On dirait que c’est une blessure qui va durer quelques mois. C’est très frustrant. Cela va laisser un trou mais je trouverai une solution et d’autres joueurs vont prendre le relais.» Un coup dur également pour la RDC qui avait besoin de son attaquant avant les rencontres de qualifications à la prochaine CAN au Maroc lors des rassemblements d’octobre et novembre.