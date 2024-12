Real Madrid - Pachuca : les compositions officielles

Ce mercredi se tient la finale de la Coupe Intercontinentale entre le Real Madrid et les Mexicains de Pachuca. Les Merengues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Lucas Vazquez, Aurélien Tchouameni, Antonio Rüdiger et Fran Garcia composent la défense. Eduardo Camavinga est placé comme sentinelle avec Federico Valverde à ses côtés. Enfin, Rodrygo Goes, Jude Bellingham et Vinicius Junior sont associés en soutien de Kylian Mbappé qui est seul en pointe de l’attaque.

De leur côté, les Mexicains s’organisent en 4-2-3-1 avec Carlos Moreno dans les buts derrière Luis Rodriguez, Sergio Barreto, Andrés Micolta et Bryan Gonzalez. Le double pivot est assuré par Elias Montiel et Pedro Pedraza. Devant, Salomon Rondon est placé en attaque avec Nelson Deossa, Alan Bautista et Oussama Idrissi en soutien.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia - Valverde, Camavinga - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappé

Pachuca : Moreno - Rodriguez, Barreto, Micolta, Bryan - Montiel, Pedraza - Deossa, Bautista, Idrissi - Rondon