L'OL part à l'assaut pour Ersin Destanoğlu

Le LOSC a remis le marché turc au goût du jour en Ligue 1. La réussite du trio Zeki Celik-Yusuf Yazici-Burak Yilmaz a donné des idées ailleurs dans l'Hexagone. Ainsi, l'été dernier, l'Olympique Lyonnais a misé sur un jeune défenseur central, Cenk Özkaçar, arrivé en provenance d'Altay. Les Gones, qui cherchent à le prêter en janvier pour qu'il s'aguerrisse au haut niveau, ont visiblement toujours un œil du côté de la Turquie.

Le quotidien local Milliyet nous apprend ainsi que les Gones seraient tombés sous le charme du gardien de but de Besiktas Ersin Destanoğlu (20 ans). Propulsé titulaire suite au départ prématuré de Loris Karius la saison passée, l'international Espoirs turc (2 capes) affiche des qualités au-dessus de la moyenne. En 19 apparitions en Süper Lig, il n'a concédé que 18 buts. Le natif de Gaziosmanpaşa (1m95, 88 kg) reste même sur 4 clean-sheets consécutifs en championnat.

Visite prévue à Istanbul cette semaine

La publication turque assure que des officiels lyonnais feront le déplacement à Istanbul cette semaine pour le voir à l'œuvre de plus près (les Stambouliotes jouent mercredi contre Caykur Rizespor et dimanche à Hatayspor) et, mieux, initier les discussions avec la direction du BJK. Son contrat jusqu'en juin 2023 promet des échanges serrés.

Reste à savoir quelles sont les intentions réelles de l'OL dans cette affaire. Anticiper et préparer l'avenir avec un élément prometteur encore accessible en vue de la saison prochaine ? Chambouler dès maintenant la hiérarchie établie (Anthony Lopes en n° 1, Julian Pollersbeck en doublure) ? L'issue des premiers pourparlers devrait permettre d'en savoir un peu plus...