L'Olympique Lyonnais mise sur le surprenant Cenk Ozkacar !

Cenk Ozkacar. Il y a encore quelques semaines, ce nom ne vous disait certainement pas grand chose. Mais depuis le 22 juillet dernier, le défenseur âgé de 19 ans fait parler de lui en France. Plusieurs médias turcs ont annoncé en choeur que l'Olympique Lyonnais était très intéressé par le profil de ce joueur évoluant au Altay SK. Fanatik était même allé plus loin en assurant que le transfert était même bouclé. Ce qu'a confirmé Le Progrès lundi 3 août. Le quotidien régional parlait d'un contrat de 5 ans ainsi que d'une opération à 2 millions d'euros.

Une piste pour le moins étonnante puisque le joueur demeure inconnu, lui qui évoluait en deuxième division en Turquie. Un an avant la fin de son contrat, qui s'achevait en juin 2021, l'Olympique Lyonnais est donc venu frapper à sa porte ces dernières semaines. Et il a répondu favorablement aux avances des pensionnaires du Groupama Stadium, qui ont décidé de lui faire confiance, convaincus par son talent et son potentiel. Un peu comme ils l'avaient fait l'hiver dernier avec Camilo, arrivé de D2 brésilienne et qui a évolué avec l'équipe B de l'OL. Et aujourd'hui, les Gones ont officialisé l'arrivée de Cenk Ozkacar, qui sera prêté.

«L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Cenk Özkaçar pour un montant de 1,5 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives d’un maximum de 1,5 M ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert» peut-on lire dans un communiqué posté sur le compte Twitter du club rhodanien. Cenk Ozkacar a signé un contrat de 5 ans avec les Gones. «Cenk un jeune défenseur prometteur, avec un gabarit impressionnant. Il défend bien et possède aussi une très bonne qualité de relance et de sortie de balle. C'est une de ses principales forces. Sa marge de progression est importante» n'a pas manqué de souligner Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement de l'OL. Le joueur pourrait cependant immédiatement partir en prêt afin de s'aguerrir. Une belle affaire pour l'Olympique Lyonnais qui prépare ainsi l'avenir.