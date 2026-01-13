Chelsea est intéressé par Anis Hadj-Moussa

Samedi dernier, l’Algérie a été éliminée en quarts de finale de la CAN. Un crève-cœur pour les Fennecs qui avaient l’espoir d’aller remporter un troisième titre continental au Maroc. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu et les hommes de Vladimir Petković ont été balayés par le Nigéria aux portes de la demi-finale (0-2). Une compétition dans laquelle Anis Hadj-Moussa a eu un rôle assez précieux. Dynamiteur en sortie de banc, l’ailier de 23 ans avait été titularisé contre la Guinée Équatoriale lors du troisième match de poules. Résultat : une victoire nette (3-0) et deux passes décisives à la clé.

Au-delà de ce tournoi prometteur pour la suite avec les Algériens, Hadj-Moussa réalise une première partie de saison de qualité avec Feyenoord. Auteur de sept buts et trois passes décisives en 23 matches, l’ailier droit performe et confirme qu’il est l’un des meilleurs joueurs d’Eredivisie. Un statut qui attise forcément les convoitises.

Chelsea s’intéresse à Hadj-Moussa

Alors que de nombreux clubs s’intéressent à son profil déroutant, le natif de Paris est dans le viseur de nombreux grands clubs. Selon nos informations, la dernière grosse écurie qui est venue aux renseignements sur son profil est Chelsea. Toujours à la recherche de joueurs pour garnir leur effectif dans les prochaines années, les Blues ont coché le nom de l’Algérien. Une réunion a déjà eu lieu avec l’agent d’Hadj Moussa, Mohamed Dahmane, et Chelsea. Feyenoord est au courant de l’intérêt des Blues.

Reste à savoir quelle sera la position du joueur à l’idée de rejoindre un tel club en Premier League et quel sera son regard sur le fonctionnement si industriel de Chelsea. Tout s’accélère pour le joueur passé par le centre de formation du RC Lens, qui pourrait clairement quitter l’Eredivisie dès cet hiver en cas d’offre satisfaisante pour toutes les parties.