Aston Villa : la grosse brouille entre Emiliano Martínez et les supporters d’Arsenal

Le choc de Premier League entre Arsenal et Aston Villa a été marqué par un épisode extra-sportif impliquant Emiliano Martínez. Pris à partie par une partie du public de l’Emirates Stadium après la lourde défaite des Villans (4-1), le gardien argentin n’a pas hésité à répondre aux provocations des supporters londoniens. Une situation symbolique pour Martínez, ancien joueur d’Arsenal, où il a évolué entre 2011 et 2020, multipliant les prêts avant de quitter définitivement le club sans jamais s’y imposer comme titulaire.

Sur le terrain, Arsenal a largement dominé les débats. Longtemps stériles en première période face à un Aston Villa bien organisé, les Gunners ont accéléré après la pause, profitant d’un corner pour ouvrir le score par Gabriel Magalhães, avant d’enchaîner avec des réalisations de Zubimendi, Trossard et Gabriel Jesus. Martínez, malgré plusieurs arrêts, n’a pu empêcher la démonstration offensive des hommes de Mikel Arteta, solides leaders de Premier League. Le but tardif d’Ollie Watkins n’a rien changé à l’issue du match, conclu par une victoire nette d’Arsenal, dans un contexte chargé d’émotion pour son ancien gardien.