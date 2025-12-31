Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Aston Villa : la grosse brouille entre Emiliano Martínez et les supporters d’Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Emiliano Martinez sous les couleurs d'Aston Villa @Maxppp
Arsenal 4-1 Aston Villa

Le choc de Premier League entre Arsenal et Aston Villa a été marqué par un épisode extra-sportif impliquant Emiliano Martínez. Pris à partie par une partie du public de l’Emirates Stadium après la lourde défaite des Villans (4-1), le gardien argentin n’a pas hésité à répondre aux provocations des supporters londoniens. Une situation symbolique pour Martínez, ancien joueur d’Arsenal, où il a évolué entre 2011 et 2020, multipliant les prêts avant de quitter définitivement le club sans jamais s’y imposer comme titulaire.

La suite après cette publicité
MØ
Arsenal fans with Emiliano Martinez 🤣
#ARSAVL
Voir sur X

Sur le terrain, Arsenal a largement dominé les débats. Longtemps stériles en première période face à un Aston Villa bien organisé, les Gunners ont accéléré après la pause, profitant d’un corner pour ouvrir le score par Gabriel Magalhães, avant d’enchaîner avec des réalisations de Zubimendi, Trossard et Gabriel Jesus. Martínez, malgré plusieurs arrêts, n’a pu empêcher la démonstration offensive des hommes de Mikel Arteta, solides leaders de Premier League. Le but tardif d’Ollie Watkins n’a rien changé à l’issue du match, conclu par une victoire nette d’Arsenal, dans un contexte chargé d’émotion pour son ancien gardien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Aston Villa
Emiliano Martínez

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Aston Villa Logo Aston Villa
Emiliano Martínez Emiliano Martínez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier