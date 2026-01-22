Daniel Riolo détruit Amine Gouiri

Les Marseillais sont encore dans le flou en Ligue des Champions. Après avoir échoué à domicile face à Liverpool hier soir (0-3), les Phocéens stagnent au classement (19e). La défaite a assombri les espoirs de qualification, et c’est notamment la qualité de jeu qui a manqué lors de ce duel au sommet. Après la rencontre, dans l’émission de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a d’ailleurs fait part de son ressenti à ce sujet : « dans l’état d’esprit, il n’y a aucun problème du côté de Marseille. C’est juste que l’idée de jeu, le plan de jeu, la frilosité et la peur de réaliser le bon geste ou la peur de prendre un risque. C’est tout ça qui a fait merder l’OM ce mercredi et qui a donné cette espèce de bouillie de football. Ce soir, c’est de la trouille, un manque d’initiatives. Ce sont certains joueurs qui apparaissent comme des enfants », a-t-il conclu brusquement.

Avant d’ajouter une couche sur un offensif de Roberto De Zerbi, qui n’a pas convaincu sur la pelouse : « et je suis désolé, mais Amine Gouiri ne m’a pas encore montré qu’il était de taille à ce niveau-là. Moi, j’ai vu un enfant ce mercredi soir. Gouiri, il a joué comme un enfant dans toutes ses initiatives. Peut-être qu’il était un peu seul, mais même quand il était dans la surface avec un peu de monde autour de lui, il lui manquait un truc ». Si les Reds ont été tranchants, il a énormément manqué d’occasions franches aux coéquipiers de l’Algérien. Il faudra trouver la recette magique contre Bruges le 28 janvier prochain (21h).