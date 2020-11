Les révélations du début de saison en Ligue 2

La Ligue 2 bat son plein et un quart de la saison bientôt a déjà été disputé. Les équipes venant de l'étage supérieur ont encore du mal, même si Toulouse commence à redresser la barre après un départ manqué. Le Paris FC lui caracole en tête avec 7 points d'avance, alors que l'arrêt du championnat lui avait été bénéfique l'hiver dernier, lui qui occupait une préoccupante 17e place. Les compteurs ont depuis été remis à zéro et c'est l'heure de dresser un bilan des joueurs qui se sont illustrés en ce début de saison. En voilà 6 qui ont fait parler d'eux et dont on devrait encore entendre parler.

Ilan Kebbal (22 ans, ailier, Dunkerque prêté par Reims) :

Il est le principal animateur du jeu à Dunkerque. Depuis le début de saison, le milieu offensif agite le flanc droit de l'attaque, distribuant déjà 2 passes décisives en 7 rencontres (pour 5 titularisations). S'il n'a pas encore trouvé le chemin des filets (il a frappé sur la barre face à Ajaccio), le joueur prêté par le Stade de Reims commence à s'affirmer, lui qui sort d'une expérience satisfaisante (mais trop courte due à l'arrêt des compétitions) à Lyon la Duchère (devenu Sporting Club de Lyon depuis) en National 1. Très fin techniquement et excellent dribbleur, le petit gabarit (1m69) tient déjà un rôle majeur chez le promu, qui occupe une 12e place tout à fait honorable. « Je l’ai observé à Lyon et j’ai aimé ses particularités, dit de lui Fabien Mercadal son entraîneur. C’est un joueur tonique, avec de la technicité, qui va vers l’avant. Tout le staff était unanime le concernant. Il a été formé excentré droit, mais est capable de jouer derrière l’attaquant. C’est un jeune joueur certes, mais il a du talent et peut nous aider s’il continue à progresser. » On le verra peut-être à l'œuvre en Ligue 1 la saison prochaine. C'est en tout cas son objectif comme il nous a confié récemment. «J'avais besoin de jouer et je suis très heureux à Dunkerque. La saison prochaine j'aurai plus de bagages que j'avais l'été dernier.»

Olivier Kemen (24 ans, milieu défensif, Niort) :

Il est loin d'être un inconnu du haut de ses 24 ans mais l'ancien Lyonnais réalise une entame de saison la plus aboutie depuis ses débuts chez les professionnels. Désormais cadre des Chamois Niortais, Kemen forme un trio efficace dans l'entrejeu en compagnie du capitaine Louiserre, Doukansy ou Bourhane. Soulagé de certaines tâches défensives dans ce nouveau dispositif organisé par Sébastien Desabre, il peut se mettre davantage en évidence dans le secteur offensif, en témoignent ses 3 buts et 1 passe décisive en 8 rencontres. Elu joueur du mois de septembre de Ligue 2, il s'éclate, lui qui nous a affirmé avoir bouleversé ses habitudes alimentaires. «J’ai totalement changé mon alimentation, je suis devenu vegan. J’ai complétement modifié mes fréquences de sommeil et de travail. Pendant le confinement, je m’entraînais trois fois par jour, puis deux à trois fois pendant les vacances. Résultat : j’ai perdu presque 9 kilos.» 3e à l'heure actuelle après avoir été leader à la 5e journée, Niort a connu deux défaites dont la première à Châteauroux, où l'absence de Kemen n'y est sans doute pas pour rien. Lui aussi aspire à revenir en Ligue 1 où il a finalement très peu joué (158 minutes de jeu étalées sur deux saisons).

Gaétan Weissbeck (23 ans, milieu offensif, Sochaux) :

Il a pris une autre dimension depuis cet été. Promu capitaine par Omar Daf, Weissbeck se sent pousser des ailes avec ses nouvelles responsabilités. Il aligne des statistiques étonnantes avec ses 6 buts (2e meilleur artilleur du championnat) et ses 2 passes décisives (10 titularisations), portant le FC Sochaux-Montbéliard à la 6e place de Ligue 2. Maître à jouer de son équipe, il est aussi devenu sa principale arme offensive et a fait des buts spectaculaires sa spécialité entre ses deux coup-francs, ses deux frappes lointaines et son retourné acrobatique ce week-end. C'est aussi une très belle revanche pour lui pour lui a connu un parcours tortueux avant d'en arriver là à 23 ans. Formé à Strasbourg mais pas conservé, «je n’étais pas assez efficace sur les premiers mètres. Je ne dirais pas que j’étais lent, mais il me manquait de la vitesse», concède-t-il à Onze Mondial, il échoue d'essai en essai avant d'atterrir à Haguenau en National 2, où il alerte les recruteurs grâce à une très grosse saison (17 buts, 10 assists). Mais c'est lors d'un match de Coupe de France contre Sochaux qu'il est repéré et où il signe son premier contrat professionnel... le dernier jour du mercato. Échouant à la 2e place au titre de joueur du mois de septembre (juste derrière Kemen), l'Alsacien vient tout de même de prolonger jusqu'en 2023.

Kelvin Amian (22 ans, défenseur central, Toulouse) :

On ne le présente plus. Particulièrement touché par la relégation du TFC, Kelvin Amian ne comptait pas faire de vieux os au sein de son club formateur, où sa première apparition professionnelle remonte maintenant à 2016. Courtisé par Schalke et la Sampdoria notamment, il a rapidement fait le deuil de son transfert avorté pour se concentrer pleinement sur cette saison de Ligue 2. Un détour par l'échelon inférieur qui lui fait le plus grand bien. Titulaire indiscutable (10 matchs, 1 but) dans la défense à trois de Patrice Garande aux côtés du solide Ruben Gabrielsen et de Bafodé Diakité (Anthony Rouault profite actuellement de la blessure de son partenaire pour être titulaire), il semble préférer ce système, prenant une autre envergure. En l'absence de son coéquipier norvégien, il a même été promu capitaine lors de la victoire à Ajaccio. «Depuis le début de la saison, une nouvelle dynamique se met en place. Nous sommes vraiment soudés et heureux d'être ensemble» assure-t-il. Sous contrat jusqu'en 2023, Amian a tout de même connu un trou d'air comme l'ensemble de son équipe en encaissant un cinglant 5-4 à domicile face à Valenciennes ce weed-end. Tout de même 9e à 3 points seulement de la 2e place, les Violets conservent toutes leurs chances de retrouver l'élite à la fin de la saison.

Gaëtan Laura (25 ans, attaquant, Paris FC) :

À l'image de son équipe, il fait partie des bonnes surprises de ce début de saison. L'attaquant de 25 ans déjà se révèle à plus haut niveau mais sa progression reste constante. Passé par le centre de formation de Lorient, il a empilé les buts en National 3 à Saint-Lô et Evreux, avant de rejoindre la réserve de Lens en National 2, puis de confirmer à Quevilly en National 1 l'an dernier (11 buts en 23 rencontres). Courtisé par différentes écuries de L2, c'est le Paris FC qu'il choisit pour signer son premier contrat professionnel, bien connu pour valoriser des joueurs des divisions inférieurs. Après 8 rencontres (dont 7 titularisations), la puissance, la vitesse (flashé à 5 reprises à 35 km/h depuis la reprise) et les appels de Gaëtan Laura font déjà des dégâts avec 3 buts et une passe décisive, et le voilà propulser sur le fauteuil de leader. «Je ne suis pas surpris par ce qu'il montre avec le Paris FC. Il est très fort dans les un contre un, il va très vite, il est puissant. Il a toutes les qualités pour jouer très vite en Ligue 1 Uber Eats», estimait récemment dans les colonnes du Parisien l'ancien coach de l'avant-centre à Quevilly, Emmanuel Da Costa.

Mohamed Bayo (24 ans, attaquant, Clermont) :

Troisième meilleur buteur du championnat derrière Le Bihan (8 réalisations) et Weissbeck, Bayo commence doucement à faire son trou. Auteur d'un triplé sur la pelouse de Valenciennes il y a dix jours, il totalise maintenant 5 buts. De quoi offrir de belles promesses pour celui qui est revenu plein de confiance d'un prêt concluant à Dunkerque la saison passée en National 1 (18 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues). «J'ai réussi là-bas à faire mieux que ce je pensais faire en partant. Ce prêt a profité à tout le monde, aux deux clubs et à moi. Revenir ici, dans ma ville, ça me fait plaisir. Rentrer contre Caen, dans ce stade et devant ma famille, j'étais super content» rapportait-il à La Montagne. L'apprentissage se poursuit désormais au niveau supérieur. Remplaçant pour débuter, il n'est plus sorti du onze de Pascal Gatien depuis la 3e journée, parvenant à mettre en avant sa taille (1m88) et sa puissance, mais aussi sa polyvalence car il est capable d'évoluer sur le côté droit. Formé au club et enfant de la ville, Bayo parvient pour le moment à faire oublier Adrian Grbic, parti à Lorient cet, et à hisser Clermont à la 5e place.