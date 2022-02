Le Real Madrid au soutien de son gardien ukrainien Andriy Lunin

Deux jours après les bombardements de l'armée russe sur l'Ukraine, de nombreux acteurs du football s'expriment sur la situation très tendue dans l'est de l'Europe. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match de Liga contre le Rayo Vallecano, samedi, Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid, s'est exprimé sur le sujet en apportant son soutien à Andriy Lunin, international ukrainien et gardien de but du club merengue.

«Il est clair qu'il n'a pas l'esprit qu'il avait avant, il est inquiet parce qu'il a des gens proches de lui à Kiev. Il y a sa mère, ses amis, c'est normal qu'il soit inquiet. Moi, le président, l'équipe, tout le club, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être attentif et de lui montrer notre affection. Nous savons que c'est un moment difficile (...) L'entraînement l'aide à ne pas penser à cela, il est professionnel, sérieux, mais tout cela l'affecte. Mon grand-père a vécu la Première Guerre (mondiale), mon père a vécu la Seconde, et on m'a dit beaucoup de choses. C'est une horreur, point final», a-t-il conclu. Initialement dans le groupe convoqué par Ancelotti, Lunin ne sera finalement pas de la partie face au Rayo, selon la Cadena COPE.