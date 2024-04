Luis Enrique juge la progression du PSG

Plus que jamais leader de Ligue 1 après son festival offensif (4-1) réalisé face à l’OL, le PSG file tout droit vers un nouveau titre de champion de France. Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique ne pouvait logiquement pas cacher sa joie et a profité de l’occasion pour détailler la progression de son collectif. «Aujourd’hui, les matches après la Ligue des champions sont toujours durs mais l’énergie sentie avant le match et chez les supporters a été différente. On a été à la hauteur de cette énergie même si l’adversaire est bon. On a réalisé une magnifique première mi-temps, je suis très content, c’est une grande semaine pour nous tous et on en profite», a tout d’abord assuré l’Espagnol de 53 ans.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 66 29 44 19 9 1 69 25 8 Lyon 41 30 -10 12 5 13 39 49

Et d’ajouter : «je crois qu’on est au début d’un projet, c’est vraiment le début. Ce n’est pas parce qu’un ou deux matches sont moins bons que cela remet les choses en cause. Une ligne de croissance n’est jamais exponentielle, il y a des hauts et des bas. Je n’avais aucun doute qu’on serait meilleurs à cet instant de la saison. On contrôle mieux, on défend avec le ballon. On doit continuer de travailler, avec la qualité des joueurs que j’ai on doit penser en grand. J’ai beaucoup aimé le match. On s’adapte à ce que propose l’adversaire. S’il opère un pressing il faut tirer profit des espaces, chercher les espaces. On identifie de mieux en mieux les situations, on contrôle les rencontres. On va arriver au moment déterminant de la saison dans des dispositions idéales, on a un effectif large avec des joueurs de qualité». Tous les voyants semblent donc au vert avant d’affronter le Borussia Dortmund pour les demi-finales de la Ligue des Champions…