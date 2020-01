Les infos en France

Selon The Times, Chelsea a décidé de passer à l’action et de transmettre une offre au Paris Saint-Germain pour Edinson Cavani, aussi pisté de près par l’Atlético Madrid. Cette offre serait un prêt payant de 6 M€ avec prise en charge totale du salaire du joueur. Une formule étonnante sachant que l’Uruguayen est en fin de contrat en juin.

A la recherche d’un milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord de principe avec le club brésilien de l’Athletico Paranaense pour la venue du jeune Bruno Guimarães, selon L’Equipe. La somme du transfert tournerait autour de 25 M€.

Selon nos informations, le club portugais de Benfica est entré en contact avec les représentants du lyonnais, Maxwel Cornet. Mais aucune offre officielle n’a été faite pour le moment à l’Olympique Lyonnais.

Une grande bataille devrait être livré par plusieurs cadors européens l’été prochain afin de recruter le talent de Rennes, Eduardo Camavinga. Et même si le club breton veut officiellement le garder, le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout le Borussia Dortmund, qui serait prêt à mettre 50 M€ sur la table, devrait se disputer le Français sur le marché.

Pedro Brazão, l’un des plus grands espoirs portugais, évoluant à l’OGC Nice, suscite l’intérêt des meilleurs clubs européens, dont le PSG. Le club de la capitale serait même entré en contact avec l’entourage du joueur, selon nos informations. Liverpool en aurait fait de même.

Les infos à l’étranger

Le Barça cherche un remplaçant afin de pallier à la blessure de Luis Suarez. Et c’est Rodrigo Moreno qui a les faveurs du club catalan. Selon Sport, un accord a déjà été trouvé avec le joueur. Le média catalan assure que les Blaugranas souhaitent obtenir un prêt payant avec option d’achat et que les négociations ont débuté.

Le Bayern Munich a accueilli aujourd’hui les deux premières recrues de son mercato hivernal. Le latéral droit espagnol du Real Madrid, Álvaro Odriozola, a débarqué sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Suivi quelques heures plus tard par le jeune attaquant de l’Ajax Amsterdam Nicolas Kühn (20 ans). La signature d’Odriozola met donc fin à la piste menant à Thomas Meunier pour cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, la porte reste néanmoins ouverte pour l’été. Justement c’est sur le mercato estival que les dirigeants bavarois s’activeraient. Deux pistes seraient prioritaires : celles menant à Kai Havertz et à Leroy Sané. Pour le premier, il faudra convaincre le Bayer Leverkusen de lâcher sa pépite. Un montant de 85 millions d’euros minimum est évoqué. Concernant l’ailier de Manchester City, le joueur allemand de 24 ans aurait toujours l’envie de débarquer en Bavière et ce serait bel et bien réciproque. Dans le sens des départs, il est fort probable que Coutinho retourne à Barcelone à la fin de la saison. Le club bavarois n’a pas été convaincu par le milieu offensif brésilien et ne souhaite donc pas lever l’option d’achat de 125 millions d’euros.Concernant cet hiver, Jérôme Boateng pourrait faire ses valises. Un départ en prêt serait dans les tuyaux. Arsenal et l’AC Milan auraient coché le nom de l’international allemand. Michaël Cuisance, lui, aurait ouvert la porte à un départ en prêt. Marseille était notamment sur les rangs. Sauf que le Bayern a fermé la porte à son jeune milieu de terrain français. Thomas Muller aussi se poserait des questions sur son avenir en Bavière.

Gabigol (23 ans) va bien rester à Flamengo. Selon nos informations, les Cariocas ont décidé de mettre 18 M€ sur la table pour s’offrir 70% des droits économiques de l’attaquant brésilien. L’Inter Milan se réserve 30% sur une future revente. Le buteur international auriverde va s’engager jusqu’en décembre 2023. Son salaire devrait avoisiner les 400 000 euros par mois.

Selon les informations de Sky Sports, Manchester United a formulé une offre de près de 35 M€ à Birmingham pour son très jeune joueur Jude Bellingham (16 ans).

Les officiels du jour

Thiago Maia quitte Lille. Le milieu de terrain brésilien rejoint Flamengo pour un prêt de 18 mois avec option d’achat. Le Nîmes Olympique a recruté un nouvel attaquant en la personne de Moussa Koné. Le joueur du Dynamo Dresde s’est engagé jusqu’en 2023. A l’étranger, Leipzig aura un nouveau gardien l’été prochain. Josep Martinez, portier de Las Palmas s’est engagé avec le club allemand jusqu’en 2024 à partir de juin prochain. Rémi Walter quitte Nice pour le Yeni Malatyaspor (Turquie), qu’il rejoint sous la forme d’un transfert.