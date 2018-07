Neymar toujours dans le viseur du Real Madrid. Après avoir perdu Zidane et Cristiano Ronaldo (33 ans), le Real Madrid rêve toujours et encore de Neymar. Selon Globoesporte, le club merengue a mandaté son habituel émissaire au Brésil pour négocier avec le père de l’attaquant du PSG.

Guedes a donné sa parole à Valence. Selon les informations publiées par Super Deporte ce vendredi, Gonçalo Guedes, toujours sous contrat avec le Paris SG, a donné sa parole à Marcelino, l’entraîneur du FC Valence.

Ça chauffe pour Rabiot au FC Barcelone. Le Barça serait optimiste quant à l’arrivée d’Adrien Rabiot (23 ans) en Catalogne rapporte Mundo Deportivo. Mieux, selon Sport, l’entourage du joueur aurait déjà trouvé un accord avec la club catalan. Adrien Rabiot aurait ainsi donné son feu vert pour un contrat de 5 ans assorti d’un salaire de 7,2 millions d’euros par an.

Henri Bedimo (34 ans) risque de se faire licencier par l’OM. La direction marseillaise reproche à Bedimo d’avoir ouvert une académie dans sa ville natale, Douala, avec le partenariat de Montpellier, jugé comme un club concurrent.

Le FC Porto, Fulham et Brighton s’intéressaient à Yves Bissouma (21 ans), le milieu de terrain du LOSC. Les négociations avec les deux clubs anglais avançaient même bien. D’après L’Équipe, ce sont les Seagulls qui sont en passe de s’offrir l’international malien.

Ouest France confirme les informations qui circulent au sujet de Wahbi Khazri (27 ans). Le milieu offensif ne restera pas en Bretagne et va rejoindre Saint-Etienne dans les prochains jours.

Alassane Plea (25 ans) a signé au Borussia Mönchengladbach. L’attaquant de Nice s’est engagé pour cinq ans avec le club allemand.

Le milieu offensif français Gaël Kakuta file au Rayo Vallecano où il signe un contrat de quatre ans. Il quitte donc déjà la Ligue 1 après son prêt à Amiens la saison dernière.

Harrison Manzala s’est engagé avec le SCO Angers jusqu’en juin 2022. Le jeune attaquant de 24 ans évoluait la saison passée à Amiens.

Le club de L2 d’Orléans et le milieu offensif tunisien Mohamed Slim Ben Othman (28 ans) ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord.

Le Stade de Reims accueille le milieu franco-turc Aksel Aktas (18 ans), en provenance du FC Sochaux.

Chelsea chamboule tout ! Dans un premier temps, les Blues ont annoncé le limogeage de leur entraîneur italien, Antonio Conte. C’est son compatriote Maurizio Sarri, ancien coach du Napoli, qui devrait le remplacer. L’officialisation est attendue dans les prochaines heures. Ce changement sur le banc devrait entraîner des changements dans l’effectif. Le milieu de terrain Jorginho serait arrivé aujourd’hui à Londres pour passer sa visite médicale et s’engager avec Chelsea. Naples pourrait récupérer 65 millions d’euros dans l’opération. Les noms d’Anthony Martial mais aussi de Gonzalo Higuain pourraient venir gonfler les rangs des Londoniens. Ils pourraient venir remplacer un bon nombre de joueurs qui semblent en instance de départ. Le Real Madrid pourrait proposer pas moins de 150 millions d’euros pour Eden Hazard. Thibaut Courtois est aussi toujours dans le viseur des Merengues. Willian, lui, voit le Barça insister sur son cas. Alors que David Luiz pourrait rejoindre Naples après une saison où il a peu joué sous le maillot des Blues.

James de retour au Real ? Alors qu’il est encore prêté une saison au Bayern Munich, James Rodriguez (27 ans) aurait confié qu’il souhaitait revenir au Real Madrid cet été. Reste à savoir ce qu’en pense le Real Madrid mais surtout le Bayern Munich.

Alors qu’il avait initialement confié vouloir s’imposer au FC Barcelone, Yerry Mina (23 ans) semble désormais prêt à changer d’air pour trouver du temps de jeu comme il l’a indiqué lors d’une conférence de presse organisée à Bogota. « Je vais toujours essayer de faire de mon mieux. Pour mon équipe, j’espère que là où je joue, que ce soit à Barcelone ou ailleurs, je le fasse de la meilleure manière. Je veux une équipe où je me sens bien et où j’ai du temps de jeu ».

Le milieu de terrain de la Lazio Felipe Anderson (25 ans) est arrivé à Londres hier soir. Selon Skysports, il doit passer la visite médicale ce vendredi et devrait s’engager dans la foulée avec le club londonien.

Riyad Mahrez est parti de Leicester pour rejoindre Manchester City contre un transfert estimé à 67 M€. Il s’agit maintenant de le remplacer et d’après Tuttosport, les Foxes pensent à Iago Falque. L’ailier espagnol est encore sous contrat jusqu’en 2020 avec le Torino. Le média italien précise aussi que West Ham et Southampton sont aussi sur le coup.

L’attaquant de l’Inter Milan, Eder (31 ans) quitte la Serie A et file en Chine, où il s’est engagé en faveur du Jiangsu Suning.

