Les infos du jour en France

Plusieurs joueurs du PSG sont annoncés sur le départ et intéressent de grandes écuries européennes. Il y a d’abord le cas Edinson Cavani. L’Atlético espère toujours faire venir El Matador d’ici la fin du mois. Les Colchoneros auraient proposé une somme comprise en 5 et 10M€. Mais les dirigeants parisiens auraient fixé un montant bien plus important, 30M€. Le PSG retient le buteur uruguayen, mais dans le même temps les Madrilènes pensent qu’il fera le forcing pour partir.

Régulièrement évoqué côté départ, le nom de Thomas Meunier revient sur le devant de la scène. Car le Bayern Munich s’est lancé sur la piste du latéral belge. Aux dernières nouvelles, les dirigeants du club francilien ne semblent pas vouloir franchement le prolonger. Ils pourraient donc être enclins à le laisser filer. À noter que Meunier avait également été évoqué du côté de l’Inter et de la Juve.

Autre latéral mais du côté gauche, Layvin Kurzawa est lui aussi en partance. D’après nos informations son nom a été proposé à l’Olympique Lyonnais. Mais l’OL a refusé cette opportunité, et travaillerait sur d’autres pistes. Kurzawa quant à lui, serait en discussion avec Arsenal. Mais le club anglais voudrait le faire venir à la fin de son contrat en juin prochain. Les deux parties parleraient d’un contrat de 5 ans.

Kays Ruiz-Atil pourrait lui aussi partir. La jeune pépite de 17 ans a des relations tendues avec le PSG. À tel point que son départ est envisageable, dès le mois de janvier. D’ailleurs, le club de Chelsea aurait manifesté son intérêt auprès du clan du joueur, qui ne serait pas contre une arrivée dans le club londonien.

Les infos du jour à l’étranger

Retournement de situation dans le dossier Dani Olmo ! Le milieu offensif espagnol semblait promis au Barça, pourtant c’est bien l’AC Milan qui pourrait rafler la mise. Les Rossoneri seraient tout proches d’un accord avec le Dinamo pour un transfert supérieur à 30 M€. À noter que l’AS Monaco serait également sur le dossier et prêt à payer la somme demandée par la formation croate.

À la recherche d’un club depuis son départ du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa a été proposé à deux clubs du Golfe. Selon nos informations, il s’agirait d’Al-Jazira Club et d’Al-Hilal Football Club. Mais les prétentions financières du joueur et sa longue période d’absence ont refroidi les dirigeants des deux clubs.

Les officiels du jour

Toujours actif sur le mercato des jeunes promesses, le LOSC a officialisé l’arrivée du défenseur croate Gregor Gulišija (18 ans) qui évoluait au NK Solin. L’attaquant international marocain Youssef En-Nesyri (22 ans) quitte Leganés et s’est engagé avec le Séville FC jusqu’en juin 2025. Majorque et Séville sont tombés d’accord pour le prêt du jeune attaquant Alex Pozo (20 ans). Jack Clarke, attaquant de 19 ans appartenant à Tottenham, est prêté aux Queens Park Rangers jusqu’à la fin de la saison. Leicester prête Andy King à Huddersfield. Hull City annonce l’arrivée de Martin Samuelsen (22 ans), milieu international norvégien qui évoluait à West Ham.