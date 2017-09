Coutinho au Barça, c’est aujourd’hui ou jamais

Le marché fermant ses portes aujourd’hui en Espagne, soit un jour après tous les autres pays européens, les clubs ibériques se doivent d’accélérer en cette dernière journée. Notamment le FC Barcelone. Les Catalans n’ont toujours pas finalisé l’arrivée de Philippe Coutinho. Pour Sport ce matin, c’est le « jour Coutinho », mais c’est surtout aujourd’hui ou jamais pour le Brésilien. Les Blaugranas doivent donc se mettre d’accord dans les prochaines heures avec Liverpool s’ils veulent avoir une chance de le faire venir. Pour Mundo Deportivo, ce ne sera pas chose aisée. Le quotidien explique que Liverpool n’a pas réussi à faire venir Thomas Lemar, hier, et n’a pas donc de remplaçant à Coutinho ce qui n’amènerait pas les Reds à négocier avec le Barça.

Guedes enfin à Valence ?

Comme Coutinho au FC Barcelone, lui aussi est annoncé depuis quelques semaines du côté de Valence. Il s’agit de Gonçalo Guedes. Et en ce dernier jour de mercato dans la péninsule ibérique, les Valencians veulent concrétiser cette opération. Pour Superdeporte, cela se fera aujourd’hui sous la forme d’un prêt. Mais ce ne serait pas tout. Le club basé à Mestalla aimerait aussi attirer Moussa Sissoko, en manque de temps de jeu du côté de Tottenham, ainsi qu’un attaquant. La journée promet d’être agitée du côté du FC Valence.

La Juve et Naples ont déjà leurs cibles pour l’été 2018

En Italie, le mercato a fermé ses portes hier soir à minuit, mais pour le Corriere dello Sport c’est un marché des transferts « sans fin » pour la Juventus Turin et le Napoli. En effet, selon le quotidien, la Vieille Dame et le club napolitain auraient déjà leurs cibles pour l’été 2018. Pour la Juve, il s’agit de Emre Can, le milieu de terrain de Liverpool. Les Turinois auraient même déjà une longueur d’avance sur tout le monde. Rappelons que l’Allemand est en fin de contrat en juin prochain chez les Reds. Pour le Napoli, il s’agit de Domenico Berardi, l’ailier de Sassuolo. Les Napolitains n’ont pas pu finaliser la venue de l’Italien cet été, mais tout semble bon pour qu’il rejoigne Naples dans les prochains mois. Cela pourrait se faire cet hiver ou alors l’été prochain.