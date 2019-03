CR7 : « le roi de la Champions »

En Italie, toute la presse ne parle que d’une chose, la qualification de la Juventus grâce à son héros portugais. « Monstrueux » titre le Corriere dello Sport, qui ajoute que c’était un « Cristiano Ronaldo légendaire » tout simplement ! Pour Tuttosport c’est toute la Juve qui était composée de « Martiens » hier, et pour la Gazzetta dello Sport, c’était « la colère de Dieu » qui a frappé les Colchoneros... En Espagne aussi on salue la performance titanesque de CR7. C’est « le roi de la Champions » selon le journal As, qui ajoute que les Colchoneros se sont fait éliminer sans cadrer le moindre tir hier soir. Et puis au Portugal aussi, la star de la Juve fait la une des journaux comme avec le journal A Bola qui titre : « la légende continue ».

Un City record ébahit l’Angleterre

Et si l’autre match de la soirée a fait moins de bruit, il était pourtant lui aussi très impressionnant. En effet, Manchester City a obtenu sa qualification d’une bien belle manière, en écrasant Schalke 04 sur le score de 7-0. Un score fleuve qui est tout simplement un record égalé à ce stade de la compétition. Un « 7 magnifique » pour le Sun. D’après le Daily Telegraph c’était les « démolition men » qui étaient dans le stade à Manchester. Le Daily Mirror aussi s’amuse de cette raclée infligée par les Citizens : « la déroute de ce monde », titre le tabloïd anglais.

Zidane pense à Pogba pour bâtir sa nouvelle équipe

Et puis le Daily Express aussi fait sa une sur la rencontre de City forcément, mais livre une autre information qui nous intéresse... Celle du nouvel entraîneur du Real Madrid qui lorgnerait sur un joueur français. « Zidane a les yeux rivés sur Pogba », révèle le journal britannique. Il faut dire que depuis l’annonce du retour de ZZ sur le banc du Real, le monde du football fantasme déjà sur le prochain mercato de la Casa Blanca... Outre Eden Hazard et même N’Golo Kanté explique le Daily Express, Zidane aurait donc des vues sur Pogba qu’il considère comme « la clé » pour reconstruire une grande équipe. Mais pour cela il faudra débourser au moins 100 millions de Livres Sterling précise le quotidien, soit un peu moins de 117 M€.