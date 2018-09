« Il n’y a pas d’agression »

Le FC Barcelone et la presse catalane crient au scandale. Hier soir, les Blaugranas ont concédé le match nul à domicile, 2-2 contre Gérone. L’expulsion de Clément Lenglet est jugée « injuste » par le quotidien Sport. À la 35e minute, le défenseur français était coupable d’un coup de coude sur Pere Pons, mais ce dernier avait commis une faute en premier : il a d’ailleurs déclaré qu’il pensait que c’était sa faute qui était sifflée au départ. Pour Mundo Deportivo, la VAR freine le Barça. Le quotidien cite au passage Sergio Busquets : « Il n’y a pas eu agression », a déclaré le joueur après la rencontre.

Modric, seul finaliste présent à la cérémonie

Luka Modric fait figure de favori pour la récompense de FIFA The Best, selon Marca. Le Croate devancerait donc Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo, qui ne seront pas présents à la cérémonie d’après le journal espagnol. Il faut dire qu’en plus du titre en Ligue des Champions, Modric est allé jusqu’en finale du dernier Mondial dont il a été élu meilleur joueur. Il risque donc de ne pas y avoir beaucoup de suspens.

La Juventus, loin devant au classement

En Italie, tout roule pour la Juve. Elle fait du 100% en championnat, 5 victoires en 5 matchs et 15 points au compteur. La Vielle Dame est seule en tête en Serie A. Le Corriere dello sport parle d’un "coup de peigne" de Cristiano Ronaldo, qui après avoir échoué devant le but n’en finit plus de marquer. Après son doublé le week-end dernier, CR7 a remis le couvert en ouvrant le score ! La Juve l’a finalement emporté 2-0 contre Frosinone mais a dû attendre jusqu’à la 81e minute avant de prendre l’avantage, et elle est "implacable" pour le journal Tuttosport.