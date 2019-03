Le transfert était attendu et annoncé depuis plusieurs jours : Lucas Hernandez a signé avec le Bayern Munich, où il évoluera à partir de la saison prochaine. Montant de l’opération : 80 M€, soit le montant de la clause libératoire du Français de 23 ans. Formé à l’Atlético de Madrid, il offre donc à son club un peu de réconfort avec ce montant impressionnant. Impressionnant car il le place directement à la deuxième place du top 10 des défenseurs les plus chers du monde. Un top 10 dominé par le géant Virgil van Dijk, pour lequel Liverpool avait déboursé 84 M€ en janvier 2018. Vu l’importance prise par le Néerlandais dans son effectif, le club de la Mersey ne se plaindra pas d’avoir offert autant d’argent à Southampton.

Information d’importance, le top 10 comporte 4 Français désormais avec Lucas Hernandez. Les trois autres ont tous été achetés par Manchester City, qui, depuis 2014, s’est lancé dans un onéreux recrutement défensif. Aymeric Laporte (65 M€), Benjamin Mendy (57,5 M€) et Eliaquim Mangala (53 M€ et toujours sous contrat avec les Citizens) sont très bien placés. On retrouve ainsi 4 Français dans les 6 premiers de ce classement !

L’autre enseignement de ce top 10 chamboulé par l’arrivée de Lucas Hernandez est son renouvellement quasi total en à peine 5 ans. Hormis l’éternel transfert de Rio Ferdinand, recruté en 2002 par Manchester United en provenance de Leeds pour un montant de 46 M€, tous les mouvements datent de moins de 5 ans, les plus anciens étant ceux de David Luiz de Chelsea au PSG (49,5 M€ à l’été 2014) et Mangala de Porto à Manchester City (la même année). Porto est l’équipe qui a vendu à deux reprises un défenseur dans ce top 10 (Mangala toujours, et le dernier en date Eder Militão au Real Madrid pour 50 M€, effectif l’été prochain). Manchester City est l’acheteur principal avec 5 joueurs achetés à prix d’or pour un total de 283,8 M€ !