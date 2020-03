L’autocritique des joueurs du Barça

La défaite lors du Clasico a laissé des traces en Catalogne. Battu (0-2) par le Real Madrid et désormais deuxième du championnat à un point de son meilleur ennemi, le FC Barcelone se pose des questions. Et selon Mundo Deportivo, une réunion entre les joueurs a eu lieu ces derniers jours afin de faire le diagnostic du mal-être barcelonais. Les joueurs auraient, selon le média, identifié leurs faiblesses et plusieurs cadres se seraient exprimés pour les nommer. Piqué, Messi ou encore Busquets auraient pris la parole et plusieurs points seraient revenus avec insistance. La solidité défensive, le pressing ou encore le jeu sans ballon, sans lesquels les titres ne se gagnent pas, ont été pointés du doigt. Messi, de son côté, a mis l’accent sur les erreurs individuelles de ses partenaires qui revenaient souvent. L’objectif étant de gommer cela avant une fin de saison qui reste passionnante avec la Liga et la Ligue des champions comme principaux objectifs.

L’Italie paralysée par le coronavirus

Le coronavirus continue de paralyser le football italien et rien ne va en s’arrangeant. Hier, la demi-finale retour de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’AC Milan a été reportée alors qu’initialement celle-ci devait se dérouler à huis clos. Cela fait bien sûr la une des quotidiens sportifs italiens du jour, qui vont même plus loin. Selon le Corriere dello sport ou encore Tuttosport, le comité technique scientifique qui suit la propagation de la maladie, aurait recommandé aux autorités de ne pas faire jouer, ou alors à huis clos, toutes les rencontres sportives durant un mois ! Un mois sans aucun supporter donc, mais sans modification encore plus large du calendrier. Car de nombreux matches ont déjà été reportés et les dates auxquelles ils pourraient se jouer ne sont pas encore connues. Comme le rapporte le Corriere et la Gazzetta dello sport ce matin, c’est l’Inter qui se sent floué dans cette histoire. Giuseppe Marotta et Steven Zhang continuent de faire pression pour que les matches se jouent et que cela ne fausse pas la course au titre.

Dortmund prêt à mettre 35 M€ sur un joueur de 16 ans !

Vous pensez avoir mal lu l’intertitre ? Non, non, vous n’avez pas de problèmes de vision. Selon Sport Bild, le Borussia Dortmund serait prêt à lâcher pas moins de 35 M€ pour le prodige de Birmingham City, Jude Bellingham. Ce milieu de terrain, titulaire indiscutable (déjà) au sein de son club formateur qui évolue en Championship, affole tous les cadors européens. Manchester United, par exemple, serait aussi sur les rangs. Mais ce serait le Borussia Dortmund avec ses prodiges Jadon Sancho et Erling Håland qui serait en pole position pour l’accueillir. À 16 ans donc ! Ce qui serait de lui le nouveau recordman du monde du transfert le plus cher à cet âge. Quand on vous dit que le mercato est devenu fou...