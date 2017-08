Monaco s’invite dans le dossier Bacca

Si l’Olympique de Marseille s’est positionné sur Carlos Bacca depuis de nombreuses semaines, les tentatives pour le recruter ont pour l’instant échoué. Et ce pourrait être encore plus compliqué puisqu’un nouvel obstacle vient s’ajouter ce jeudi aux dirigeants de l’OM. En effet, d’après l’agent du joueur, avec des propos relayés par The Sun, l’AS Monaco se serait également renseigné au sujet de l’attaquant du Milan AC. Le tabloïd ajoute que le buteur pourrait être attiré à l’idée de rejoindre son compatriote colombien Radamel Falcao sur le club du Rocher. Malgré tout, ce transfert ne serait possible qu’en cas de départ de Kylian Mbappé.

La Juventus, Chelsea et Manchester United sur Sergi Roberto

Sergi Roberto, ce nom peut faire grincer des dents chez les supporters parisiens. Ce jeudi, il fait la Une du journal Sport pour un éventuel transfert. Selon le quotidien catalan, plusieurs cadors européens seraient prêts à racheter sa clause libératoire, à hauteur de 40 millions d’euros. Il s’agit de la Juventus, de Chelsea et de Manchester United. L’Espagnol souhaiterait rester chez les Catalans, mais une réunion avec le club programmé dans les prochains jours pourrait changer les choses. En tout cas, le Barça ne pourra rien faire si la clause libératoire du joueur est levée.

Le Barça galère avec Dembélé et Coutinho

Le FC Barcelone vit un véritable cauchemar dans ce mercato. Si le club espagnol a fini par se faire une raison concernant le transfert de Neymar au PSG, son remplaçant n’est toujours pas trouvé. Les deux cibles prioritaires sont Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Le problème, c’est que rien n’est encore conclu, à moins de trois semaines de la fin du marché des transferts. Le Borussia Dortmund demande 150 millions d’euros pour Dembélé, et le Real Madrid s’invite dans les négociations. Liverpool ne lâche rien pour Coutinho et a refusé la dernière offre du Barça, d’environ 100 millions d’euros. À en croire la presse espagnole aujourd’hui, on est encore loin d’un accord que ce soit pour le Français ou pour le Brésilien.