Sept entrées en jeu en Championship en tout et pour tout. Cette première partie de saison a été compliquée pour Abdoul Razzagui Camara, qui évolue depuis maintenant un an outre-Manche, au sein du club de Derby County, actuel septième de ce championnat de Division 2 anglaise.

L’ancien Sochalien et Angevin, du haut de ses 26 ans, aspire à plus de temps de jeu, et pourrait être exaucé prochainement. En effet, selon nos informations, Toulouse et Montpellier sont en discussions pour rapatrier l’attaquant guinéen en France, tandis que Lyon et Lille se sont renseignés. Au Royaume-Uni, QPR, Wolverhampton, Cardiff, et Fulham sont sur le coup. L’opération pourrait se conclure par un prêt ou un transfert à hauteur de 2 M€. Pour rappel, lors de sa dernière demi-saison en L1, il avait inscrit 2 buts en 17 matches.