Non retenu par la Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Nicolas Pépé, l’attaquant du SCO d’Angers suscite de nombreuses convoitises. Notamment l’Olympique Lyonnais.

Toutefois, RMC Sport indique ce mercredi que le club angevin aurait repoussé une offre de six millions et demi d’euros venant du club rhodanien. Lille et des clubs anglais sont aussi à l’affût.