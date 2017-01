Alors que l’AC Milan s’est déjà offert Gerard Deulofeu cet hiver, les dirigeants Milanais souhaitent également s’offrir les services de Lucas Ocampos, actuellement prêté au Genoa par l’Olympique de Marseille. Seulement, il y a une option d’achat dans le prêt d’Ocampos avec le club de Ligurie qui complique l’opération et nécessite un accord mutuel des trois parties. Rocco Maiorino, directeur sportif de Milan, a confirmé l’existence d’un accord avec le Genoa.

« Nous nous sommes réunis avec le Genoa pour Ocampos et nous avons trouvé un accord. Hier Galliani a parlé avec Marseille et maintenant Genoa et Marseille vont devoir trouver un accord pour le contrat du joueur », a expliqué le dirigeant du club lombard.