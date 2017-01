Ce matin le Daily Mail rapportait qu’Antonio Conte souhaitait rappeler Nathan Ake, le latéral, prêté à Bournemouth depuis le début de la saison.

En effet, le technicien italien était à la recherche d’un latéral sur le marché des transferts. C’est chose faite. Le compte twitter de Bournemouth annonce que Ake retourne à Chelsea. Le joueur de 21 ans commençait à enchaîner les matches avec Bournemouth puisqu’il a joué 10 rencontres pour 3 buts.

@NathanAke has been recalled by @ChelseaFC and will return with immediate effect.

➡️ https://t.co/DOYLcT7l9Z#afcb pic.twitter.com/rAsmg8uWMO

