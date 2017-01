Après Giroud, Koscielny et Coquelin, Arsène Wenger a annoncé en conférence de presse la prolongation de contrat de Per Mertesacker. Le joueur, actuellement blessé, est arrivé à Londres en 2011. Il est l’un des cadres du vestiaire des Gunners. L’international allemand signe 1 an de plus.

Les dirigeants londoniens espèrent maintenant pouvoir prolonger deux autres joueurs phares de leur équipe : l’Allemand Mesut Özil et le Chilien Alexis Sanchez. Leurs contrats courent jusqu’en 2018. Deux opérations qui semblent plus compliquées à gérer.