Dans l’édition du 7 janvier, l’Équipe dévoilait dans ses pages la liste noire des agents à l’Olympique de Marseille. Jean-Christophe Cano, l’ancien joueur de l’OM, devenu agent de joueur, a tenu à apporter quelques précisions dans les colonnes du journal aujourd’hui.

« S’il a pu intervenir dans le transfert d’André-Pierre Gignac, Christophe d’Amico n’est en aucune façon partie prenante dans les dossiers Paul-Georges Ntep et Andy Delort, que je gère seul. Ces dernières années, hormis Gignac, on ne peut pas dire que j’ai placé beaucoup de joueurs à l’OM et je pense que ce sera le cas dans le futur »